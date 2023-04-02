Esenler’de İSKİ’nin bitmeyen altyapı çalışması vatandaşları isyan ettirdi

Esenler Aziziye Caddesi’nde İSKİ tarafından gerçekleştirilen ve bir türlü bitmeyen altyapı çalışması vatandaşları isyan ettirdi. 2 aydır yolların bozuk olduğunu ve bölgede yoğun trafik oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.

Esenler Aziziye Caddesi’nde İSKİ tarafından yürütülen ve yaklaşık 2 aydır bitirilemeyen altyapı çalışmaları bölge halkını isyan ettirdi. Kendilerine çalışma ile alakalı herhangi bir bilgi verilmediğini söyleyen mahalle sakinleri ve esnaflar, akşam saatlerinde bölgede yoğun bir trafiğin oluştuğunu belirtti.

“Bir yangın olsa buradan müdahale şansı olmaz”

Mahalle sakinlerinden Mustafa Topal "Bu yola bir bakarsanız çok büyük bir mesafe değil. Buranın iki aydan fazladır böyle sürmesini artık vatandaşın yorumuna bırakmak gerekiyor. Burayı İBB yapıyor iki aydır. Herhangi bir bilgiyi benim duymadığım gibi buradaki esnaf arkadaşlarda duymamıştır. Akşamları burada trafik felç oluyor. Allah muhafaza bir ambulans olsa, bir yangın olsa buradan müdahale şansı olmaz. Bu yolun bir an önce yapılıp vatandaşa hizmete sunulması gerekiyor” dedi.

“10 günlük işi 2 ayda bitiremediler”

Mahalle esnaflarından Mustafa Özen ise daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını dile getirerek, “Ben burada iş yapıyorum. İki aydır burada oluşan trafik yüzünden birçok insan kavga ediyor. 10 günlük işi aşağı yukarı 2 ayda bitiremediler. Bize bir bilgi verilmiyor. Geliyor iki, üç saat çalışıp gidiyorlar. Fazla çalışmıyorlar. Ortalığı batırdılar yani. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Bu çalışmalardan memnun değiliz” şeklinde konuştu.