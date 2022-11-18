Esenler’de halter kaldırıp Naim Süleymanoğlu’nun rekorunu denediler

Esenlerliler, vefatının 5. yılında dünyaca ünlü milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kaldırdığı 190 kilogram ağırlığı kaldırmak için yarıştı.

Esenler Belediyesi Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 5.yılında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Esenler Dörtyol Meydan’da kurulan minderde vatandaşlar, 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kıran dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun kaldırdığı 190 kilogram ağırlığı kaldırmak için yarıştı. Etkinliğe katılan ve kendine güvenenler 190 kilogram ağırlığı kaldırmanın tek başına ne kadar zor olduğunu yaşayarak deneyimledi. Rekor ağırlığı kaldırmakta zorlanan vatandaşlar daha sonra gruplar halinde ağırlığı kaldırdı. 190 kilogram ağırlığı kaldıramayanlar diğer kategoride yer alan 75 kilogram ağırlığı kaldırmayı denedi. Naim Süleymanoğlu’nun ne kadar büyük bir sporcu olduğunun hatırlandığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

“Onunla gurur duyuyoruz”

Şevval Gedik, anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade ederek, “Okuldan sonra böyle bir etkinliği gördüm bakmak istedim 75 kilogram ağırlığı kaldırdım. İyi hissediyorum sporcuyum voleybolla ilgilendiğim için gurur duydum kendimle. Naim Süleymanoğlu’yla gurur duyuyoruz” dedi.