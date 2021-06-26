banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?

Esenler’de e-spor şenliği başladı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen E-spor Turnuvası PUBG Mobile oyuncularının yoğun ilgisiyle başladı.

Genel 26.06.2021, 15:36
Esenler’de e-spor şenliği başladı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen E-spor Turnuvası PUBG Mobile oyuncularının yoğun ilgisiyle başladı.

Esenler Belediyesi, son yıllarda gençler tarafından ilgiyle takip edilen e-sporu, düzenleyeceği şenlikle 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne taşıyor. E-spor meraklısı gençleri buluşturacak bu renkli etkinlikte, herkese 2 GB internet paketi hediye edilecek.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen son yılların popüler oyunu PUBG, E-spor şenlikleri kapsamında 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gençleri bir araya getirdi. Yarışmak için önce kayıtlar yapıldı. Ardından kıyasıya mücadele edilen E-spor Turnuvası PUBG Mobile oyuncularının yoğun ilgisiyle başladı. Ayrıca,e-spor meraklısı gençler playstation oyun alanında da ter döktü. Yarışma sona erdikten sonra LED ekranlarda canlı yayınlanarak kazananlara 2 GB internet paketi hediye edildi. Daha sonra etkinlikte Rüzgarlı Tepe’nin Çocukları sahne alarak gençlere keyif dolu anlar yaşattı.

“İnşallah şampiyon olacağım”

Ailesiyle piknik yapmaya gelen Furkan Tonyalı, “Pubg turnuvası gördüm. Hemen görüp geldim. Oynamaya başladım. Bu oyunu arkadaşımla da oynuyordum. Buraya ailemle geldim. Normalde babam bu oyunu oynamama izin vermiyordu. Bu renkli turnuvayı görünce oynamama izin verdi. İnşallah şampiyon olacağım. Çok heyecanlıyım eğer birinci olursam çok mutlu olurum” dedi.

“Çok heyecanlıyım”

İlk oyunu ikinci olarak kazanan Tunahan Çelik, “Fazla heyecan oluyor. Önüne adam geldiğinde çok fazla ne yapacağını bilemiyorsun. Bir şekilde başardım. Birinci olmadım ama ikinci oldum. Bu oyunu en son 1 ay önce oynamıştım. Fazla oynamıyorum. Turnuvayı duyunca evim yakın olunca hemen geldim. Top ve 2 GB internet hediye ettiler. Bir de 50 liralık playstore hediye çeki kazandım” şeklinde konuştu.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493