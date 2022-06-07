Esenler’de akıllı dönüşüm hizmete girdi

Esenler Belediyesi, Çevre Haftası’nda vatandaşların çöpten para kazanacağı sistemi hizmete soktu. Vatandaşlar geri dönüşebilen atıklarını “Akıllı Geri Dönüşüm Toplama Noktası’na” teslim ederek para kazanacak.

Esenler Belediyesi Çevre Haftası’nda Sıfır Atık projesi çerçevesinde harekete geçti. Akıllı Geri Dönüşüm Toplama Noktası Uygulaması 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde, düzenlenen törenle tanıtıldı. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Belediye daha önce öğrencilere hem çevre bilinci oluşturmak hem de bedava kantin alışverişi yapmalarına imkan sağlayan geri dönüşüm otomatı ESMATİK’i okullara yerleştirmişti. Esenler Belediyesi şimdi ise vatandaşların çöpten para kazanacağı sistemi hayata geçirdi. Dönüştürülebilir atıklar ilçenin 15 ayrı merkezi noktasına yerleştirilen Akıllı Geri Dönüşüm Toplama Noktası’na teslim eden vatandaşlar, attıklarını paraya çevirecekler. Teslim ettikleri geri dönüşüm ürünlerinin karşılığında kartlarına para puan yüklenen vatandaşlar projeye dahil olan marketlerden alışverişlerini yapabilecekler. Programda çocuklar çevre ve sıfır atıkla ilgili bilgi aldı, resim yapıp oyunlar oynadı.

“Çöpü hayata dönüştürelim”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, doğayı gelecek nesillere temiz şekilde bırakmak istediklerini belirterek, “Uzun yıllar kapsamlı çalışma yaptık ev ev dolaşıp bütün kardeşlerimize dedik ki, o ürettiğiniz çöp değil bununla siz hayatı yeniden kurgulayabilir ekonomiye yeniden kazandırabilir; her şeyden de önemlisi herkesin ihtiyacı olan suyumuzu kirletmeyip, havamızı bozmayız diye söyledik. Esenler halkı çok büyük bir destek verdi, kaynağında çöpü ayrıştırma konusunda çok büyük mesafe kat ettik. Bu mesafeleri büyük şekilde kat ederek, arzu ettiğimiz günlük üretilen yaklaşık 400 ton çöpü mümkünse hepsini ayrıştırmak ya da en yüksek oranda ayrıştırarak çöpü yeniden ekonomiye kazandırmak; hem de havamızın, suyumuzun, toprağımızın havasını bozmamak. Artık istiyoruz ki çocuklarımız okulda kantin harçlıklarını çöpten çıkarsınlar, evinden alacağı en ufak bir içecek kutusuyla okula geldiğinde ilgili makinaya atarak oradan para alıp ekonomi elde etsin. Diğer taraftan sokaklara kurduğumuz makinalara çöpünü o kutunun içine atsın, ekonomi kazanıp çöpü hayata kazandırsın. Hem doğa kurtulsun, hem ekonomimize katkı sağlasın hem de ev ekonomisine destek olsun. Hep beraber kainatı kirletmeden gelecek nesillere en güzel şekilde bırakarak; kainatın varlığına güzelliğine katkı sunmak hepimizin insanlık görevi olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.