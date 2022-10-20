Esenler’de 2022-2023 Kültür Sanat sezonunun açılışı yapıldı

Esenler’de 2022-2023 Kültür Sanat sezonu, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Böyle bir kültür öncüsünün adını verdiğimiz Evliye Çelebi Kültür sezonumuzu başlatıyoruz” dedi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 2022-2023 Kültür Sanat sezonu, "Evliya Çelebi’nin İzinde" sloganıyla sezona özel pek çok etkinliğin yapılacağı yeni sezonun startı, Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam’da verildi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Adil Karataş ve birçok vatandaş katıldı. 2022-2023 Kültür Sanat sezonunda festivaller, söyleşiler, sergiler, gezi programları, tiyatrolar, film gösterimleri, konserler, fuarlar, anma programları, yarışmalar, seminerler, eğitimler gibi pek çok özel etkinlikler yazar Evliya Çelebi’nin adının verildiği kültür sanat sezonunda gerçekleştirilecek.

Açılış programında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bugün 2022-2023 Kültür sezonumuzun başlangıç günü. Biz Esenler Belediyesi olarak her sene sezonumuza bir isim veriyoruz. Bu isimi verirken yaşadığımız sezonun ruhuna uygun olarak ayarlıyoruz. Bu yıl ki sezonumuzun adını da Evliya Çelebi Kültür Sezonu olarak gerçekleştirdik. Evliya Çelebi İstanbul’da doğmuş. Ama yaşamının büyük bir bölümünü bu coğrafyanın bütün sınırlarını gezmiş bir tasavvuf erbabı. Ve yaşadıklarını bir kitaba döndürmüş önemli bir kültürü öncüsü. Biz de bugün Esenler Belediyesi olarak böyle bir kültür öncüsünün adını verdiğimiz Evliye Çelebi Kültür sezonumuzu başlatıyoruz. Kültür sezonumuzda Evliya Çelebi’nin konseptine uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Evliya Çelebi için anlatılan hikaye şudur: Peygamber Efendimizi rüyasında görüyor ’Şefaat ya Resulallah’ diyecekken ’Seyahat ya Resulallah’ diyor. Biz de Evliya Çelebi sezonu olarak Esenler’de çok genç nüfusa sahibiz. İlçede yaklaşık 150 bin gencimiz var. Bu gençlerimiz başta olmak üzere her bir kültürel değeri ve kodu gidip görmelerini buraya getirmelerini sağlayacak. Büyük bir kültür etkinliği yapacağız. Bunun içindir ki bu sene Kültür Müdürlüğü bütçemizi yüzde 658 artırarak büyük bir yoğunlukla buna önem vereceğiz. Binlerce program var. Geçen sene Süleyman Çelebi Kültür Festivalimizde 2 bin 343 program yapmışız. 96 milyon etkileşime ulaşmışız. Teşriflerinizden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi