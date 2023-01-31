Esenler Belediyesi’nin düzenlediği ‘Seyahat’ temalı yarışmanın başvuruları başladı

2022-2023 Kültür Sanat Sezonu’nu ünlü seyyah Evliya Çelebi’ye atfeden Esenler Belediyesi, ‘Seyahat’ temalı reels yarışması düzenliyor. Her şehirden ve her yaştan kimsenin katılabileceği yarışmaya son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2023 olarak belirlendi.

Esenler Belediyesi, insanların gerçekleştirdikleri seyahatleri Seyyah-ı Âlem Evliya Çelebi ile bağdaştırmak ve sosyal medya üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla “Evliya Çelebi’nin İzinde Seyahat” temalı bir reels yarışması düzenliyor. 2022-2023 kültür-sanat sezonunu ünlü seyyah Evliya Çelebi’ye atfeden Esenler Belediyesi, ‘Seyahat’ temasını en iyi şekilde işleyen yarışmacıları ödüllendirecek.

Birden fazla video ile katılım sağlanabilecek

Yarışmaya katılım sadece Instagram Reels platformu üzerinden olacak. Yarışmaya katılan kullanıcılar, videolarını şahsi Instagram hesapları üzerinden paylaşacak. Çekilecek videolar ‘seyahat’ temasıyla yapılacak. Mevcut tema dışındaki videolar değerlendirmeye alınmayacak. Bir yarışmacı dilediği kadar video çekerek yarışmaya katılabilecek. Yarışmacıların kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaşacakları videolarda #EvliyaÇelebininİzindeSeyahat hashtagını kullanmaları, @esenlerkultur Instagram hesabını takip etmeleri ve yine bu hesabı etiketlemeleri zorunlu olacak. Bu şartları sağlamayan videolar değerlendirmeye alınmayacak.

Yarışmaya katılım şartları ise şöyle:

Videoların jüri tarafından puanlanabilmesi için son katılım tarihi olan 28 Şubat 2023 Salı günü saat 23.59’dan sonra videonun istatistiklerinin yazılı olduğu ekran görüntüsünü çekip, @esenlerkulturInstagram hesabına mesaj yoluyla gönderilecek.

Yarışmaya katılan kullanıcıların, paylaşmış oldukları videolara sahte/bot beğeni ve izlenme sayısı ekledikleri tespit edildiği takdirde değerlendirmeye alınmayacak.

Uygunsuz, sahte ve saldırganlık içeren videolar çekerek yayınlayan kullanıcılar değerlendirmeye alınmayıp haklarında yasal işlem başlatılacak.

Yarışmada puanlama ise şu şekilde yapılacak:

Yarışmaya katılan videoların jüri tarafından yorumlanması 100 puan üzerinden yapılacak.

0-50 Puan: Seyahati en özgün şekilde kompozisyona dökme.

0-20 Puan: Video ve müzik uyumu.

0-20 Puan: Paylaşım ve kaydetme sayısı.

0-10 Puan: Beğeni ve izlenme sayısı.

Yarışmada birinciye 12 bin 500 TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye 5 bin TL para ödülü verilecek. Kazanan yarışmacılar, 6 Mart 2023 Pazartesi günü @esenlerkultur hesabı üzerinden ilan edilecek ve kazanılan ödül miktarı, takip eden günlerde banka hesap numaralarına gönderilecek.