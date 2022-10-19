Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “Dostluk” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Esenler Belediyesi, bir dönemin fikir hayatını şekillendiren, eğitim ve vakıf çalışmalarıyla bilinen Fethi Gemuhluoğlu’nun doğumunun 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediği “Dostluk” konulu deneme yarışmasında başarı elde edenlere ödülleri takdim edildi.

Esenler Belediyesi, hoşgörü, sevgi, dostluk kavramlarıyla gençlere rehber olan, eğitim ve vakıf adamı Fethi Gemuhluoğlu’nun fikir ve medeniyet tasavvuruna dikkat çekmek ve “dostluk” kavramını yeniden keşfetmek için üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği deneme yarışmasının ödül törenine ev sahipliği yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen törene eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Gemuhluoğlu’nun ailesi ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Programa katılanlara “Doğumunun 100. Yılında Fethi Gemuhluoğlu” kitabı armağan edildi.

“Kelamın en zarifini, dostluğun en güzelini, siyasetin en ferasetlisi”

Ödül töreninde konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Fethi Gemuhluoğlu dediğimizde az önce filmi de izlerken aklıma şu geldi acaba bir devirden bunları çıkarsanız o devirden geriye ne kalır? Düşündüm hiçbir şey kalmıyor. Ve öyle bir devir ki bir medeniyet bir mefkure uğruna gecesini gündüzünü bütün zorluklara göğsünü gere gere yıkarak aşıp giden. Hatta çölde susuz kalmış bir insanın bulabileceği su damlalarına yapışıp da su çekeceği gibi bu toplumun kendi mefkuresinden kopmaması için emeğini, yüreğini alın terini her şeyini ortaya koyan ve bunu asla bırakmayan Akif İnan ağabeyin ifadesiyle “kelamın en zarifini, dostluğun en güzelini, siyasetin en ferasetlisini yapan” bir gönül insanının bir gönül adamının, bir kültür adamının, bir dava adamının bu toplumda hiçbir zaman izi silinmeden izi sürülmesi gereken olduğunu her kuşağa aktarmamız gerekiyor. Bugün yazar adaylarımız dostluk üzerine o güzel denemeleri ile ödüllerini alacaklar ödülünü alacak kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“Fethi ağabeyin sohbetlerini de aslında birer yazılmamış deneme”

Programa katılan eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, “Bu programın deneme üzerine oturtulmuş olması da Fethi abinin de çok hoşuna gideceğini düşündüğüm bir tercih olmuş. O bakımdan da çok teşekkür ediyorum. Deneme Ali beyin de vurguladığı gibi şiirden sonra bizim kültürümüze en yakın türlerden biri belki de birincisi. Köken olarak da eskiden musahabe dediğimiz tür yani sohbetten kaynaklanıyor. Fethi ağabeyin sohbetlerini de aslında birer yazılmamış deneme şah eseri olarak düşünmek hiç yanlış olmaz. Deneme gerçekten çok gayret isteyen emek isteyen bir tür. O bakımdan ben bu yarışmaya iştirak eden tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum” Şeklinde konuştu.

“Cebinizde kalan son lirayla gidip bir simit yemeyin gidip bir tiyatro seyredin”

Fethi Gemuhluoğlu’nun oğlu Dr. Ali Gemuhluoğlu ise, “Belediye Başkanımıza özellikler teşekkürlerimiz arz etmek istiyorum. Bir deneme yarışmasıyla Fethi Gemuhluoğlu’nu anmanın çok anlamlı olduğu kanaatindeyim. Bu manada da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 20’inci yüzyılın türleri hikaye ve romandı. 21’inci yüzyılın türü ise deneme ve Fethi Gemuhluoğlu ancak deneme ile anlatılabilecek bir şahsiyet ilginç bir bilge. 20’inci yüzyılda yaşamış ancak tesirleri 21’inci yüzyılda da devam eden bir isim. Kültüre çok önem veren birisi çünkü diyor Fethi Gemuhluoğlu “Türkiye’de yanlış batılılaşma kültürle bizi aşağıya çekti. Bizim tekrar dirilmemiz kendi kültürümüzle tekrar dirilmemiz gerekiyor. Onun için kültüre, sanata, edebiyata çok önem veriyor. Cebinizde kalan son lirayla gidip bir simit yemeyin gidip bir tiyatro seyredin, gidip bir sinema seyredin diyor. Bu 70’li yıllarda verilen çok önemli bir mesaj” diye konuştu.