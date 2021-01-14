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Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,“İBB Meclisi’nin bütün yetkilerini halk ekmek şirketine devretmemizi istiyorlar”

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı sonrası, İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfeleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Göksu, “İBB Meclisi’nin bütün yetkilerini halk ekmek şirketine devretmemizi istiyorlar. Mobil araçlarda satılmayıp bir gün önce çöpe giden ekmek sayısı tahmini 10 bin civarında" dedi.

Genel 14.01.2021, 16:18
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Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,“İBB Meclisi’nin bütün yetkilerini halk ekmek şirketine devretmemizi istiyorlar”

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı sonrası, İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfeleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Göksu, “İBB Meclisi’nin bütün yetkilerini halk ekmek şirketine devretmemizi istiyorlar. Mobil araçlarda satılmayıp bir gün önce çöpe giden ekmek sayısı tahmini 10 bin civarında" dedi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin son dönemde uygulamaya koyduğu ve çeşitli manipülasyonlara sebep olan İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Göksu, toplam araç maliyetinin 600 bin TL’ye denk gediğinin bunun da 600 bin ekmek edeceğini ve bunun yerine sıfır maliyeti olan bakkallara verilebileceğini ifade etti. Öte yandan, mobil araçlarla ekmek satışında dün itibari ile araçlarda satılmayıp çöpe giden ekmek sayısının tahmini 10 bin civarında olduğunu söyledi.

“İBB Meclisi’nin bütün yetkilerini halk ekmek şirketine devretmemizi istiyorlar”

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Öyle bir organizasyon ve manipülasyon yapılmaya çalışılıyor ki, sanki İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi halk ekmek büfeleri ile İstanbullara ekmek ulaştırmak istiyor da buna AKP ve MHP meclis üyeleri engel olmaya çalışıyormuş gibi çok çirkin bir algı yürütülmek isteniyor. Mart ayında İBB, meclisimize bir gündem göndermiş halk ekmekle ilgili, gündem de diyor ki, İstanbul’daki halk ekmek büfelerinin süresini uzatın. Biz de sayılarını bildirin diyoruz onlarda 117 tane halk ekmek büfesini bildiriyor. Biz de mecliste karar alıyoruz 117 tane halk ekmek büfesinin süresini hemen uzatıyoruz. Bu maddenin içerisine bir madde ekliyorlar. İBB Meclisi’nin bütün yetkilerini halk ekmek şirketine devretmemizi istiyorlar. İBB Meclisi iradesini biri şirkete teslim edebilir mi? Bu madde tartışılırken CHP grubundan bir arkadaş yeni halk ekmek büfelerinden bahsetti biz de dedik ki böyle bir halk ekmeye büfesi ihtiyacı varsa bildirin onu da konuşalım. Bize herhangi bir talepte bulunulmadı. Sonra haberler çıkıyor bir baktık ki MHP halk ekmek büfelerine izin vermedi bizim önümüze gelen bir teklif yok. Bunun üzerine dedik ki ne kadar halk ekmek büfesine ihtiyacınız varsa bildirin konuşup karar verelim” dedi.

“Araçların toplam maliyeti aylık 600 bin TL, buda 600 bin ekmek eder”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zamanında halk ekmeğin üretim kapasitesinin 200 binden 2.5 milyona çıkarttıklarını söyleyen Göksu, “Geçtiğimiz ay biz İBB’den bu teklifi beklerken CHP’den geldi. Bu teklif anladık ki bu büfe meselesine İBB’de katılmıyor. Diğer katılıyorsa CHP İBB yönetiyor mu? Evet yönetiyor bunların da gündeme getirmesi gerekir. Bizim de karar vermemiz gerekirdi. CHP tarafından teklif gelmesine rağmen teklifi kabul ettik ve İBB komisyonuna şu soruları sorduk bu büfelere gerçekten ihtiyaç var mı? Biz cevabını beklemeden 142 büfenin açılmasına yetki veriyoruz. Ama bu büfeleri açarken üç tane şartımız var bir şehit ve gazi ailelerine vereceksin. Bir başka şey ise bunu verirken bir yerde büfe yetişmiyorsa sıfır maliyeti İstanbul’un her sokağında bakkallar var o bakkallara ekmeği verin. Biz bunu dememize rağmen şimdi bir baktık ki 40 tane minibüsle ekmek dağıtılıyor. Bir aracın maliyeti aylık 15 bin TL, sadece araçların toplam maliyeti 600 bin TL aylık. 600 bin TL 600 bin ekmek eder. Oysa sıfır maliyetle bu ekmekleri İstanbulların ayağına götürmek, İstanbullara ulaştırmak mümkün. İstanbul’un her sokağında bakkal ve fırınlar var. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız İBB başkanı olduğunda İstanbul’da 200 bin ekmek üretiliyordu şu an halk ekmeğin üretim kapasitesi 2.5 milyondan daha fazla. Halk ekmek büfelerin önünde neden kuyruk var? Çünkü ürettikleri ekmeği de dağıtamıyorlar. Mobil araçlarla ekmek satışı yapılıyor şu an dün itibari ile kaç ekmek çöpe gitti lütfen sorun. Mobil araçlarda satılmayıp bir gün önce çöpe giden ekmek sayısı tahmini 10 bin civarında” şeklinde konuştu.
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