“Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi” dedi ve inanılmaz kurtuluş böyle gerçekleşti

Kahramanmaraş’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri 45 yaşındaki Cengiz Polat’ı enkazdan sağ çıkardı. İtfaiye ekiplerinin Polat’ı enkaz altından kurtarmaya çalışırken “Eşeleyerek ellerimle geliyorum Cengiz abi” sözü umudun adı oldu. Çalışmalar sırasında ekiplerin nasıl hassas davrandığı ve yaralıyı hayatta tutmak için verdiği mücadelenin görüntüsü anbean kameraya yansıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi depremin 7’nci gününde Kahramanmaraş’ta bir kurtuluşa daha imza attı. Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğyu Caddesi Olgan Apartmanı’nda saat 16.00’da yaşam belirtisi alınması üzerine itfaiye ekipleri, hemen kurtarma çalışması başlattı. 5 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 kişilik Polat ailesinden baba Cengiz Polat’tan ses alındı. İğne ile kuyu kazan ekipler yaşam tüneli oluştururken yaralıyı konuşturarak hayatta tutmaya çalıştı. Ekipler hem çalışıp hem de 45 yaşındaki Polat’ı hayatta tutmaya çalışırken itfaiye erinin “Cengiz abi şimdi ben bunu alacağım, elini aldık. Sen bir tık geriye dur. Nasıl Cengiz abi, şuan eşeleyerek yanına geliyorum. Eşeleyerek ellerimle geliyorum abi” sözleri hem fiziki hem de duygusal olarak nasıl bir motivasyon içinde çalışma yapıldığını gözler önüne serdi.

Öte yandan Cengiz Polat’ın eşi ve üç çocuğunun enkazda hayatını kaybettiği bildirildi.