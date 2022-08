Esbim’le 3 yılda 42 bin 432 kişi iş sahibi oldu

İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla bugüne kadar binlerce kişiye istihdam sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işverenlerle iş arayanları buluşturarak 30 kişiyi daha işe yerleştirdi. Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi sayesinde 3 yılda 42 bin 432 kişi iş sahibi oldu.

Esenyurt’ta faaliyet gösteren gıda sektörünün öncü bir firmasıyla iş arayan vatandaşları Nene Hatun Kültür Merkezi’nde buluşturan ESBİM, düzenlediği mülakat sonucunda 30 kişiye daha istihdam sağladı. İş arayanlarla işverenlerin bir araya geldiği mülakatlarda son üç yılda 42 bin 432 kişi iş sahibi oldu.

“İstihdamda rekor kırıyoruz”

İstihdam alanındaki çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklediklerini belirten ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, “Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) olarak bugün gıda sektörünün öncü firmalarından birinin daha mülakatını gerçekleştirdik. Her geçen gün kurumsal firmalarımızla büyük mülakatlar yapmaktayız. Bu konu vatandaşlarımız tarafından da mutlukla karşılanmakta ve talepleri artmakta. ESBİM olarak bugün itibarıyla 42 bin dört yüz otuz kişiyi işe yerleştirdik. Sayımız her geçen gün artıyor. Bununla birlikte bize katılan firma sayımız da artıyor. Bugün itibarıyla 2 bin yedi yüz firmayla çalışmaktayız. İstihdamda bir rekor kırıyoruz. Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt’un dediği gibi ‘İş arayan ve çalışmak isteyen herkese iş buluyoruz’. İş arayan ve işçi arayan herkesi ESBİM’e bekliyoruz, ESBİM varsa herkes için var” dedi.