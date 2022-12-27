ESBİM’den istihdam rekoru

İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla her gün onlarca firma ve vatandaşlarla görüşme yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 2022 yılında 16 bin 500 kişiyi işe yerleştirerek son 4 yılın istihdam rekorunu kırdı.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayanlarla ilçede faaliyet gösteren sektörün öncü firmalarını buluşturarak mülakatlar gerçekleştiriyor. 2022 yılında mülakatlara katılanlar arasından 16 bin 500 kişi sağlık, lojistik, gıda, tekstil, kimya, mobilya, kozmetik, inşaat, sanayi ve özel güvenlik gibi çeşitli sektörlerde istihdam edildi. Diğer yıllara oranla bu yıl istihdam rekoru kıran ESBİM, yıl boyunca düzenlediği mülakatlarda 10 bin 949’ü erkek, 5 bin 551’i kadın ve 124’ü engelli olmak üzere 16 bin 500 kişiyi daha iş sahibi yaptı.

“Çalışmak isteyen herkese iş bulacağız”

İlçede çalışmak isteyen herkesin istihdamını sağlayacaklarını söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Vatandaşlarımızın iş güç sahibi olması, doğru yerlerde istihdam edilmesi, insani bir görev olarak bizim sorumluğumuz. Bu, en çok önem verdiğimiz işlerden bir tanesi. Bundan sonraki süreçte de çalışmak isteyen herkese iş bulacağız” dedi.