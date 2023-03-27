ESBİM istihdam alanını genişletiyor

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayan vatandaşlarla firmaları buluşturarak işsizlik sorununa çözüm olmaya devam ediyor. Sadece ilçe genelindeki firmalarla değil ilçe dışındaki firmalarla da işbirliği sağlayan ESBİM istihdamda sınır tanımıyor.

İşsizlik sorununa çözüm olan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşlarla firmaları buluşturmaya devam ediyor. Yapılan mülakatlarla vatandaşların ilçe dışındaki firmalarla da görüşmesini sağlayan ESBİM, her geçen gün istihdam alanını daha da genişletiyor. ESBİM’in Silivri’den gelen bir gıda firması için Nene Hatun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği mülakatlarda onlarca vatandaş iş sahibi oldu.

“Vatandaşlarımızı firmalarımızla buluşturuyoruz”

İlçe dışındaki firmalarla görüşmeleri artırdıklarını ve Ramazan ayı boyunca mülakatların her gün devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Murat Boduroğlu, “ESBİM olarak ilçe dışındaki firmalar da bize talepte bulunuyor. Biz de bu taleplerle ilgili çalışmalar yaparak istihdam sağlıyoruz. Bugün de ilçe dışından bir gıda firmamızla vatandaşları buluşturarak mülakat gerçekleştirdik. Bugün olduğu gibi yarın da vatandaşlarımızı ve firmalarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. İş arayan ve işçi arayan herkesi ESBİM’e bekliyoruz” dedi.