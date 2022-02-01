ESBİM 300 vatandaşa daha umut oldu

Esenyurt’taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Esenyurtlu 300 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

İş arayan 520 vatandaş Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi’ne gelerek bir tekstil firmasının yaptığı mülakata katıldı. ESBİM’in iş arayan vatandaşlar ile tekstil firmasını buluşturduğu mülakatta 300 kişi daha istihdam edildi. Mülakat, Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların HES koduna bakılarak gerçekleşti. Kişiye özel dezenfektan ve kalemlerin dağıtıldığı mülakatta, oturma düzeni de sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı.

"ESBİM varsa herkes için var’’

ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, 2022 yılına hızlı bir giriş yaptıklarını belirterek "İşsizlik Türkiye’nin kanayan yarası. Esenyurt Belediyesi olarak, Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un öncülüğünde işsizliğe çare olmaya çalışıyoruz’’ dedi. Her gün mülakatların devam edeceğini söyleyen Boduroğlu, iş arayan vatandaşların, başvuru için ESBİM’in internet sitesinden ayrıntılara ulaşabileceğini ekledi. Bugün itibarıyla 300 kişiye daha istihdam sağlandığı bilgisini veren Boduroğlu, "ESBİM varsa herkes için var, tüm iş arayanları ve işverenleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.