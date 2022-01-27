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Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Genel 27.01.2022, 18:25
Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.