Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105’nci yıl dönümü törenle kutlandı

Erzurum’da 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105’nci yıl dönümü ve istiklal marşının kabulü törenle kutlandı.

Tören Havuzbaşı Kent Meydanı Atatürk Heykelinde çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam eden programda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen günün anlam ve önemini bildiren konuşma yaptı. Sekmen yaptığı konuşmada depreme de değinirken, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunu ve istiklal marşının kabulünü de kutladı.