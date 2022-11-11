Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor. Erzurum’da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi.

Abdurrahman Gazi ve Asri Mezarlığı’nda kepçelerle açılan mezarları, kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.