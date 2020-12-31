Erzurum’da kayak severler eğlenceye doyamadı

Türkiye’nin en büyük kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken kayak merkezinde macera severler eğlenceye doyamadı. Bazı vatandaşlar ise sıcak hava nedeniyle tişört ile kayak yaptı.

Erzurum’da kayak sezonunun başlamasıyla beraber yerli ve yabancı turistler palandöken kayak merkezine akın etti. Pandemi nedeniyle sürekli evde kalmak zorunda olan vatandaşlar Palandökende kayarak stres attı. Bazı vatandaşlar ise sıcak havanın etkisiyle tişört ile kayak yaptı. Eğlenceye doyamayan macera severler kar üzerinde yaptıkları artistlik hareketler ile güzel görüntüler oluşturdu.

Palandöken’de kayak yapmaktan çok mutlu olduklarını belirten Kerimcan Arslan, “Erzurum’da bilindiği üzere Türkiye’nin en büyük ve en önemli pistlerinden Palandöken ve Konaklı kayak pistlerimiz var. Bu sezon çok harika kar var pistlerde ve mükemmelde bir hava var. Montumu çıkartsam bile üşümeyeceğim kadar sıcak bir hava var. Çok eğleniyoruz ve gayet memnunuz tesis işletmecilerine de teşekkür ediyorum çok güler yüzlü ve samimiler” dedi.

Pandemi süresince evde kaldığını ve kayak yaparken tüm stresini attığını kaydeden Muhammet Öztürk, “Pandemi sürecinde herkes eve kapanmışken dağ havası çok iyi geldi. Erzurum’da kışın zevki çok daha güzel oluyor. Sezonda yeni yeni hareketlenmeye başladı. Uzun zamandır aktif eğlenemiyorduk ama sağlık açısından bu daha iyi bir durumdu. Şuanda herkes önlemlerini alarak maskeli şekilde kayak yapıyor. Erzurum’da kışın tadı her zaman güzeldir. Benim için şuan burada olmak gayet iyi çünkü sürekli evde vakit geçiriyorum. Burada kayak yapmak hem yerli hem yabancı turistler için çok büyük bir avantaj” açıklamalarında bulundu.