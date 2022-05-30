Erzurum’da ‘Çocuk İstismarı ile Mücadele’ konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, “Çocuğun yüksek yararı ilkesinde belirlenen kıstasların tamamının uygulandığı oranın yüzde sıfır olduğunu gördük” dedi.

Türkiye Barolar Birliği, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Barosu tarafından Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda ‘Çocuk İstismarı ile Mücadele’ konferansı düzenlendi. Konferansa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ve öğrenciler katıldı. Konferansta Türkiye’de çocuk istismarı ve suça karıştırılan çocukların adli sürecinin takibine ilişkin süreçler ele alındı.

Konferansta Saadet Özkan ve Yücel Ceylan UCİM kuruluşu ve sahadan izlenimler hakkında bilgiler verdi.

“Yaklaşık 5 bine yakın çocuk cezaevinde görüşlerini aileleriyle sarılarak gerçekleştiriyor”

2021’de çocukların görüş hakkındaki düzenlemenin geldiğini ifade eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, “Şu anda bütün çocuklar bütün görüşlerini açık görüş olarak yapıyorlar. Bugün sayısı yaklaşık 5 bine ulaşacak olan Türkiye’deki bütün çocuklar görüşlerini aileleriyle sarılarak gerçekleştiriyor. İşte bence avukatlık, hak savunuculuğu tam da bu demektir” diye konuştu.

“Çocuğun yüksek yararı ilkesinde belirlenen kıstasların tamamının uygulandığı oran yüzde sıfır”

Sağkan, “Biz geçen dönem bir çalışmayı hayata geçirdik. Geçen dönem ‘çocuğun yüksek yararı nedir?’ başlıklı bir projeye imza attık ve Türkiye’deki 7 bölgeden 52 dava dosyasını inceledik. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ve Çocuk Hakları Komitesi’nin bireysel başvurulardan aldığı kararlardaki çocuğun yüksek yararı ilkelerini belirleyerek Türkiye’deki mahkemelerde bu yüksek yarar ilkesinin ne derece uygulanıp uygulanmadığını ortaya koyduk. 52 dava dosyası inceledik bu konuda. Sadece bir ilde değil yedi bölgeden iller belirlenerek 52 dava dosyası çok ayrıntılı olarak incelendi. Çalıştaylar yapıldı. Bunun sonucunda çok kıymetli bir rapor ortaya çıktı. Çocuğun yüksek yararı ilkesinde belirlenen kıstasların tamamının uygulandığı oranın yüzde sıfır olduğunu gördük. Bu inanılmaz bir oran. Yani hiçbir dava dosyasında belirlenen kıstasların tamamı uygulanmamış. Uygulanan dosyalar var. Her birinin ayrı ayrı yüzdelerini çıkarttık bu raporlarda. Uygulanmayanlar var. Bazı kıstaslara uygulanıp bazılarının uygulanmadığı var. Ancak konu çocuğun yüksek yararı olduğunda bizim buradan ya bir burada da üç tane kıstası uygulamışlar, Bu bile başarıdır deme şansımız yok. Sekiz kıstas varsa o sekizinin de bu kararlarda olmasını sağlamak için uğraşmak zorundayız. Bu sebeple çok kıymetli bir rapor hazırlanmıştı. Bu raporu tüm gönüllülerin de okuyarak bu yargılamalarda daha etkin olunması için nelere dikkat edilmesinin de görüldüğü bir rapordur. Faydalı olacağını umut ediyorum” açıklamalarında bulundu.