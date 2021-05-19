Erzurum’da 19 Mayıs törenle kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası Erzurum’da sade bir törenle kutlandı. Erzurum GSHİM tarafından düzenlenen tören, Havuzbaşı Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da salgın tedbirleri altında kutlandı. Havuzbaşı’nda düzenlenen tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’in Atatürk Anıtına Çelenk sunumu ile başladı. Törende antrenörler tarafından Türk bayrakları açıldı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında törene katılanlar maske ve sosyal mesafe kuralına uydu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Covid-19’la mücadele tedbirleri kapsamında bu yıl da geçtiğimiz yıl gibi sade bir törenle kutladıklarını belirterek, uzun bir konvoyla kutlamaları araçlarla gerçekleştireceklerini ifade etti. Taşkesenligil, 19 Mayıs etkinliklerinde görevli olan kurum çalışanlarına ve antrenörlere teşekkür etti.

Kutlamalar kentte gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edecek.