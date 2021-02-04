banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altın ve gümüş piyasasında neler oluyor?
Altın ve gümüş piyasasında neler oluyor?
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?

Erzurum Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar buz müzesini gezdi

Erzurum Sevgi evlerinde kalan çocuklar Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesini gezdiler. Müzede sergilenen buzdan kaydırak, piyano gibi heykeller çocukların ilgi odağı oldu.

Genel 04.02.2021, 16:50
4
Erzurum Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar buz müzesini gezdi

Erzurum Sevgi evlerinde kalan çocuklar Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesini gezdiler. Müzede sergilenen buzdan kaydırak, piyano gibi heykeller çocukların ilgi odağı oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde himaye edilen çocuklar Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Ata Buz Müzesi içerisinde açılan buzdan heykelleri gezdiler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk evleri koordinasyon çocukları, Atatürk Çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezinde bulunan yaklaşık 100 çocuk pandemi kurallarına uyularak gezdikleri buz müzesinde buzdan yapılan kaydırakta kayarak, buzdan piyana çalarak eğlencenin tadını çıkardı.

Sevgi evlerinden gelen çocuklar sergi ile ilgili duygularını dile getirerek, “Önce bizleri buraya getiren hocalarımıza teşekkür ederim, ayrıca eserlerin hepsi birbirinden güzel. Tarihi eserleri yapanlar çok yetenekli. Bizlerin en çok ilgisini buzdan kaydırak çekti. Çok güzel. Hayatımda ilk defa böyle bir yer ve ilk defa böyle buzdan bir kaydıraktan kaydım. Emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Çocukların sanatsal ve ruhsal gelişmeleri açısından bu tür gezilerin çok önemli olduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Erzurum İl Müdürlüğümüz bünyesinde kalan çocuklarımız özellikle de Türkiye’de bir benzeri bulunmayan Ata Buz Müzesini gezdiler. Çocukların sanatsal ve ruhsal gelişmeleri açısından bu tür geziler çok önemli. Bugün 100 kadar çocuğumuza buzdan yapılan maketleri gezdirme fırsatı bulduk. Çocuklar buzdan maketleri büyük bir merakla izlediler. Hele hele de buzdan yapılan piyanonun başına oturup piyano çalmaları görülmeye değerdi. Buzdan yapılan ata binme, Erzurumlu Nene Hatunun buzdan heykelinin önünde durup fotoğraf çekilmeleri çok güzel” dedi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulut ise “Bizler amacımıza ulaştık. Rektörümüzün yeni nesil bir projesini hayata geçirmek bizleri son derece memnun etmiştir. Bu Erzurum ve Türkiye açısından marka bir proje oldu. İçinde bulunduğumuz müze Türkiye’de bir tekdir. Çocuklarda bizim geleceğimiz olduğu için sanatçılarımızın yaptığı eserleri görmeleri ve onlara dokunmaları çok önemli. Çocuklara farklı bir hava farklı bir dünya oluşturmuş oluyoruz. Çocuklar bu etkinlikten büyük bir donanımla ayrılacaklar. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin misyonu çok önemli. Asya ve Balkanları hatta Orta Doğuyu sanatsal açıdan bu müzede buluşturmayı hedefliyoruz. Mart 2021 ayında yeni bir çalışmayı hedefliyoruz. Kültür Bakanlığı’nın turistik uğrak yeri olmasını da hedefliyoruz. Yurt dışından sanatçıları davet edeceğiz. Bizim kültürümüzü gelen kişilere anlatacağız. Çocukların gezip zevk almalarını sağlayan figürler sergiledik. Ayrıca Erzurum Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehir olması hasebiyle de Bayrak, Türkiye haritası, Nene Hatun, Fil Geçti Köprüsü’ne yönelik figürleri barındırıyoruz. Burada ki yorumlarımızın çoğu Erzurum’un geçmişi ile geleceğini birleştirdik;” açıklamalarında bulundu.

Buz müzesinde yapılan heykelleri şaşkınlıkla izleyen çocukların kimisi buzdan kaydıraktan kayarak eğlenirken kimisi de buzda yapılan piyanoda tuşlara basarak ses çıkmasını beklediler.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16