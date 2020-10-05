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Erzurum Kalesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandı
TÜRKİYE’NİN BİRÇOK İLİNDE AZERBAYCAN’A DESTEK ERMENİSTAN’I KINAYAN GÖSTERİLER YAPILIRKEN ERZURUM’DA TARİHİ ERZURUM KALESİ AZERBAYCAN BAYRAĞININ RENKLERİYLE IŞIKLANDIRILDI.
Genel 05.10.2020, 10:34
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Türkiye kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğu her zaman gösteriyor. Türkiye’nin birçok ilinde Azerbaycan’a destek Ermenistan’ı kınayan gösteriler yapılırken Erzurum’da tarihi Erzurum kalesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Erzurum Saat Kulesi de Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırılması görsel bir şölen oluşturdu.Kaleyi Azerbaycan ışıklarıyla gören vatandaşlar, Azerbaycan’ın Ermenistan saldırılarına karşı verdiği mücadeleye destek verdi.
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