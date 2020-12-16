Erzurum güne sisle uyandı

Erzurum’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte ara ara yağmur ve kar yağarken, bugün sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Erzurum merkezde görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Bazı binalar sis nedeniyle görünmez hale geldi. Yollarda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü, vatandaşları sis ve kar yağışına karşı uyardı.