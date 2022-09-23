Erzurum Emniyeti’nden Kamerun’a ’can suyu’

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Afrika kıtasında yer alan Kamerun ülkesinde 500 kişinin kullanabileceği su kuyusu açılışı yapıldı.

Dünyada susuzluk ile mücadele eden, zor şartlarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışan insanların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak ve onların sıkıntılarına merhem olmak için “su hayattır” felsefesi ile yola çıkan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde 4 ay önce Afrika’nın Kamerun ülkesinde ‘su kuyusu projesi’ çalışmaları başlatıldı. Projenin tamamlanmasıyla Afrika kıtasında yer alan Kamerun ülkesinin Ngassa Yoldeo / Maroue / Cameroon bölgesinde 500 kişinin kullanabileceği beton gövde ve paslanmaz çelik tulumbalı 35 metre derinlikte “Su Kuyusu” açılarak kullanımına başlanıldı.

Su kuyusuna kavuşan küçük çocukların mutluluğu ise izleyenleri gülümsetti.