Erzurum "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak ilan edildi, vatandaşlar sevinçle karşıladı

Özbekistan’ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı’nda Erzurum, "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak ilan edildi. Erzurumlu vatandaşlar haberi sevinçle karşıladı.

İran’ın başkenti Tahran’da 1985 yılında üye devletlerin kalkınması için kurulan Ekonomi İşbirliği Teşkilatı, üye devletlerin turizm bakanları ile 4’üncü kez bir araya geldi. Özbekistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 10 üye ülkenin turizm bakanları katıldı. Yapılan toplantı sonrası Erzurum, EİT’in 2025 yılındaki Turizm Başkenti olarak seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, haberi şu ifadelerle duyurdu:

"Özbekistan’ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı’nda Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti olarak seçildi. Eşsiz doğal güzelliklere sahip Erzurum’umuza ve ülkemize hayırlı olsun."

Öte yandan, haber Erzurum’da büyük sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, “Çok güzel bir duygu. Dünyanın en güzel duygusu. Çok sevindik, Cumhurbaşkanımıza ve Mehmet Sekmen’e çok teşekkür ederiz. Mehmet Sekmen sayesinde memleketimiz gelişti. Erzurum’un yararına oldu” dediler.

Tarihi eserler, atlama kuleleri, inanç turizminde yetiştirdiği alimleri ve doğa güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Erzurum’da kış turizminde dünyaca ünlü Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri de yer alıyor.