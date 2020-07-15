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Erzurum 15 Temmuz’da tek yürek

ERZURUM’DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA BİNLERCE VATANDAŞ ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA DEMOKRASİ NÖBETİNİ TUTUYOR. NÖBETTE SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALINA DİKKAT EDİLİYOR.

Genel 15.07.2020, 23:22
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Erzurum 15 Temmuz’da tek yürek

Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetini tutuyor. Nöbette sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ediliyor.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Erzurum’da Cumhuriyet Caddesi’nde devam ediyor. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi. Cumhuriyet Caddesi’ndeki vatandaşlara güvenlik güçleri korona virüs tedbirleri kapsamında sık sık maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve MHP İl Başkanı Naim Karataş meydana inerek vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.

Nöbet alanında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bugün, milli ruh ve coşkunun adeta devleştiği, necip milletimizin hainlere karşı birbirine kenetlendiği, zilletin esiri olanlarının milletin evlatları tarafından derdest edilip etkisiz hale getirildiği günün yıldönümü. O gün aynen bugün olduğu gibi bu meydanı sizler hiçbir talimat almadan, hiçbir anons yapılmadan burayı doldurdunuz. Devletimizin ve aziz milletimizin yanında olduğunu gösterdiniz” diye konuştu.

FETÖ terör örgütünün manevi, dini değerleri kullanarak darbe girişiminde bulunduğunu kaydeden Erzurum Valisi Okay Memiş de, “Bundan 4 yıl önce bu ülke bir ihanetle karşı karşıya kaldı. Bir devletin, bir ülkenin düşmanı dışardan olursa çok şaşırmazsınız ve ona göre de tedbirlisinizdir. Ama ihanet içeride olursa biraz şaşırırsınız ve canınızı biraz daha fazla yakar. Maalesef biz 15 Temmuz 2016’da böyle bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Bizim manevi, dini değerlerimizi istismar eden, bunları kullanan terör örgütüyle bu ülke maalesef karşı karşıya kaldı. Kahraman Türk ordusuna sızmış hain kişiler, bu milletin üzerine ateş etme gafletini gösterdi. Cumhurbaşkanımıza yönelik bir darbeydi aynı zamanda kahraman Türk ordusuna yapılmış bir darbeydi. Eğer başarılı olsalardı büyük ihtimalle bu ülkenin anahtarını da başka ülkede ki kökenlere vereceklerdi. Ama şükürler olsun bu senaryoya Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kahraman milletimiz izin vermedi” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından nöbet, Mehter Takımının gösterileriyle devam etti. Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Erzurum’da tuttuğu demokrasi nöbeti kent genelinde okunacak selayla son bulacak.

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