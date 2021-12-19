Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar, tipi ve sis etkili oluyor

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar, tipi ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan - Sivas kara yolu güzergâhındaki Sakaltutan ile Kızıldağ geçitlerinde, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye geçidi ve Pöske dağında, Bayburt - Erzurum kara yolu Kop dağı geçidinde gece saatlerinde yağış kar ve tipiye dönüştü. Sis nedeniyle de güzergâhlarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü. Bazı ağır tonajlı araçların makaslama yapması üzerine kara yolunda kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Yağışın ardından karayolları ve trafik ekipleri, geçitlerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptı, sürücüleri uyardı.

“Yoğun kar uyarısı”

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzincan’ın yüksek kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Erzincan çevresinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat. 19 Aralık 2021 tarihi saat 00.00’dan 20 Aralık 2021 saat 12.00’a kadar Erzincan ve çevresinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek ve dağlık kesimlerde ise kuvvetli yer yer yoğun kar (15-35 cm) şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.