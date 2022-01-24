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Erzincan’da kar ve tipi, karayolu, demiryolu ile havayolu ulaşımını aksattı

Erzincan’da yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. 425 köy yolu ile Erzincan-Sivas, Erzincan-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Yollarda mahsur kalan araç sürücüleri ve yolcular kurtarıldı. Kentte engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi. Kar ve tipi nedeniyle havayolu seferleri iptal edilirken Turistik Doğu Ekspresi de raylarda oluşan tahribat nedeniyle Mercan yakınlarında yolda kaldı.

Genel 24.01.2022, 10:28
Erzincan’da kar ve tipi, karayolu, demiryolu ile havayolu ulaşımını aksattı

Erzincan’da yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. 425 köy yolu ile Erzincan-Sivas, Erzincan-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Yollarda mahsur kalan araç sürücüleri ve yolcular kurtarıldı. Kentte engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi. Kar ve tipi nedeniyle havayolu seferleri iptal edilirken Turistik Doğu Ekspresi de raylarda oluşan tahribat nedeniyle Mercan yakınlarında yolda kaldı.

“Kar yolları kapadı”

Erzincan’da etkisini devam ettiren kar ve tipi dolayısıyla şehirlerarası yollar ulaşıma kapandı. Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde ulaşıma kapatıldı. Erzincan- Tunceli kara yolu da Muti yol ayrımından Pülümür- Tunceli il sınırından ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzincan’da toplamda 425 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi dolayısıyla; Merkez’de 40, Çayırlı’da 50, İliç’te 48, Kemah’ta 60, Kemaliye’de 43, Otlukbeli’de 9, Refahiye’de 90, Tercan’da 70, Üzümlü’de 15 olmak üzere toplam da 425 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

“Engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin”

Erzincan’da etkisini sürdüren kar yağışı sonrası engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller 24 Ocak 2022 pazartesi günü ve 25 Ocak 2022 salı günü iki gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

“Kar ve tipide arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı”

Erzincan’da kar ve tipide mahsur kalan otobüsteki 44 yolcu polis ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Van’dan Ankara’ya seyir halindeki Çetin Mutlu idaresindeki 31 AFK 26 plakalı yolcu otobüsü arıza nedeniyle yoğun kar yağışı ve tipide Tercan-Erzincan kara yolunda mahsur kaldı. Otobüsteki arızayı gideremeyen şoför, polis ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Kısa zamanda bölgeye gelen Tercan Bölge Trafik ve jandarma ekipleri otobüsteki arızanın sabah saatlerinde giderilebileceği bilgisi üzerine 44 yolcuyu tahliye ederek kendi araçları ile ilçe merkezinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu binasına taşıdı.

“Turistik Doğu Ekspresi yolda kaldı”

Kars’tan Ankara istikametine giden Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan’ın Mercan ilçesi yakınlarında raylarda oluşan tahribat nedeniyle yolda kaldı. İçerisinde 150’e yakın yolcu bulunan tren, raylardaki giriş makası arızası dolayısıyla yaklaşık 4 saattir bekletiliyor. Tren içerisinde bekleyen yolcular, raylardaki arızanın giderilmesinin ardından seyahatlerine devam edecek. Arızanın yaklaşık 3-4 saat süren bir çalışmayla halledilebileceği belirtildi.

“Uçak seferleri iptal”

Erzincan’da kar ve tipi havayolu ulaşımını da aksattı. İstanbul ve Ankara’dan Erzincan’a karşılıklı olarak gerçekleştirilen uçuşlar hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu.

“Vali, karayolları ekiplerinin çalışmaları yerinde inceledi”

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için karayolları ve trafik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Sakaltutan mevkiinde bulunan Karayolları 164. Şube Şefliğini ziyaret eden Vali Makas, ekiplerin yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ulaşımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlanmasında emeği geçen ekipleri tebrik eden Vali Makas, karayolları ve trafik ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Araç sürücülerini, kar lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyaran Vali Mehmet Makas, tüm sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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