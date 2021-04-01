Erzincan’a 1 Nisan karı şaşırttı

Erzincan’ın yüksek kesimlerine yağan 1 Nisan karı sürücüleri şaşırttı. Kar ve tipi ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Erzincan’da yağmur yağışı yüksek kesimlerde gece saatlerinde kara dönüştü. Bahara hazırlanan Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava biranda soğudu ve lapa lapa kar yağışı başladı. Kar ve tipi, Refahiye ve Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Asfalt karla kaplanırken Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan illerinde kar örtüsünün bulunduğu yüksek ve dik yamaçlarda hava sıcaklığının yükselmesi ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi ve çığ oluşumu riski bulunuyor. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebiyle meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.