Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşım sağlanamıyor. Sakaltutan mevkiinde etkili olan kısa süreli sağanak, heyelana neden oldu. İki farklı noktadaki heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle çalışma başlattığı bölgeye giden yetkililer heyelan yerinde incelemelerde bulundu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Erzincan’daki Üniversite Kavşağı’nda önlem alan trafik ekipleri, araçların Sivas istikametine geçişine izin vermiyor.