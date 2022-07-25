ERÜ Hayvan Hastanesi, 2022 yılının ilk yarısında 9 bin 330 hasta kabul etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 9 bin 330 hasta kabul etti. Hastaların çok büyük bir kısmının kedi olduğunu söyleyen ERÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, “Kedi ve köpek besleme eğilimi alışkanlık haline gelmeye başladı” dedi.

Ev hayvanlarının aksine ruminant hasta sayısında geçen yıllara göre azalma olduğunu söyleyen Gültekin Atalan; “2022 yılının ilk 6 ayı içerisinde toplamda tanı ve tedavi amaçlı hastanemize kabul edilen hasta sayısı 9 bin 330 adettir. Bunların da türlere göre dağılımında ilk sırada 5 bin 663 adet kedi hastamız kayıtlı görünmekte. 2 bin 690 adet köpek, 473 adet buzağı, 212 adet egzotik hayvan, 121 adet koyun, 55 adet sığır, 45 adet tavşan ve 71 adet de kümes hayvanı ve keçi şeklinde bütün hasta potansiyelini sıralayabiliriz. Görüldüğü gibi ilk sırada kedi sayısı olarak hasta sayımız bulunuyor. Pandemiden önce zaten böyle bir eğilim vardı. Özellikle evde kedi ve köpek beslemeye bir eğilim vardı. Bu eğilimin bir alışkanlık haline geldiğini ve hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra hastanemize kabul edilen ruminant hayvan sayısında bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da bazı nedenleri var. Önceki yıllarda kabul ettiğimiz hasta sayısının neredeyse yarısı kadar ruminant sayısı var. Bunun da dediğim gibi çeşitli nedenleri var. Ekonomik sebepler olabilir, yem fiyatları olabilir muhtemelen. Bu çeşitli sebeplerden dolayı da hasta sayımızda bir azalma olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Atalan, kedilerin özellikle yüksekten düşme ve köpeklerin de trafik kazası sonucu getirildiğini söyleyerek, “Özellikle kediler daha çok kırık şikayetleri ile bize gelmekteler. Büyük bir oranda yüksekten düşme, daha sonra da trafik kazaları nedeniyle kırıklar oluyor ve bize bu şekilde intikal ettirilmekteler. Köpeklerde durumsa daha çok trafik kazası şeklinde. Özellikle yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte bu hayvanların dışarıda daha çok gezmeleri, serbest gezmeleri neticesinde bu tür vakalar sık olarak oluşuyor. Öncelikle hayvanlar insanlar gibi değiller, laftan anlamazlar. Dolayısıyla genelde başına buyruk hareket etmektedirler. Yüksekten düşme vakalarının büyük nedeni daha çok hayvanların eş aramak ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla evde beslenen hayvanların dişilerinin kısırlaştırılmasını önerebiliriz. Dışarıda serbest dolaşan hayvanların da sahiplerinin daha kontrollü bir şekilde dışarı çıkarmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.