Ermenistan’daki deprem Iğdır’da hissedildi

Ermenistan’da meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem Iğdır’da da hissedildi.

Ermenistan’ın Armavir bölgesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem Iğdır’da da hissedildi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, Ermenistan’ın Armavir bölgesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 14.29’da yerin 20.87 km derinliğinde meydana gelen deprem Iğdır’da hissedildi.

Depremi hissettiklerini belirten Serpil Çakmak isimli güvenlik görevlisi, “Evet deprem oldu bizde hissettik. Hemen dışarıya çıkarak insanları uyarmaya çalıştık. Baya sallandık” dedi.

Adnan Bagane isimli vatandaş ise, “Büyük bir depremdi hissettik. Çoluk çocuk hemen aşağı indik. Şuanda ne olacağını bilmediğimiz için bekliyoruz” şeklinde konuştu.