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Ermenistan KGAÖ’yü oyuna dahil etmek istiyor

Azerbaycanlı analist Elhan Şahinoğlu, Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın Kelbecer sınırında yapılan provokasyonların amacının Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nü (KGAÖ) oyuna dahil etmek olduğunu belirtti.

Genel 12.01.2022, 10:55
Ermenistan KGAÖ’yü oyuna dahil etmek istiyor

Azerbaycanlı analist Elhan Şahinoğlu, Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın Kelbecer sınırında yapılan provokasyonların amacının Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nü (KGAÖ) oyuna dahil etmek olduğunu belirtti.

Ermeni ordusunun provokasyonları sonrası Azerbaycan ordusunun iki Ermeni askerini öldürdüğünü, iki karakolu da imha ettiğini belirten Şahinoğlu, Ermeni liderliğinin kamuoyunu yıldırmamak için can kayıplarının sayısını parça parça açıkladığını kaydetti.

Benzer bir olay en son geçen yıl kasım ayında yaşandığını, o gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Bakü ve Erivan’ı aramasıyla durumun geçici olarak istikrar kazandığını aktaran Şahinoğlu, "26 Kasım’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Soçi’de üçlü bir toplantı yaptı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, iletişim hatlarının açılması ve sınırın belirlenmesinin önemli olduğu belirtildi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırı belirlemek için Rusya’nın katılımıyla bir sonraki üçlü komisyonun kurulacağı açıklandı. Ancak iletişim hatlarının açılması veya sınırlarının belirlenmesi için ortak bir komisyon kurulduğuna dair bir bilgi yok. Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Soçi görüşmesinden yaklaşık iki hafta sonra Brüksel’de bir araya geldi. Bu kez arabulucu, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’di. Brüksel’deki toplantıda sınırların çizilmesinin önemi de vurgulandı. Ancak 11 Ocak’ta sınırda yaşanan olay, Soçi ve Brüksel’deki anlaşmaların uygulanmadığını gösterdi. Çünkü taraflar barış anlaşması imzalamadıkça, sınır tanımlanmadıkça ve anlaşmaların aksine iletişim hatları açılmadıkça sınırdaki gerilimler azalmayacaktır" dedi.

Paşinyan KGAÖ’nün nabzını ölçüyor

"Ermenistan hükümetinin sınırda provokasyonları artırmak için başka bir amacı daha var" diyen Şahinoğlu, "Kazakistan’daki olaylardan motive oldu ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nü oyuna dahil etmek istiyor. Ermenistan provokasyonlarla örgütün nabzını tutuyor, ardından ’bize yardım edin’ şeklindeki çağrılar da mümkün. Ancak bu nabız testi, Başbakan Nikol Paşinyan için maliyeti farklı olabilir. Azerbaycan ordusu, provokasyona yanıt olarak, iki Ermeni karakolunu imha etti ve Ermenistan’ın, arkadaşlarının kimliğine bakılmaksızın provokasyonlarına yanıt vermeye devam edeceğini gösterdi. Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Erivan’ın çağrılarına cevap vermezse Ermeni toplumu ve muhalefeti Başbakan Nikol Paşinyan’a ’Rusya ve KGAÖ bizi neden desteklemiyor?’ diye soracak" diye konuştu.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 11 Ocak 2021 yılında Moskova’da yaptıkları üçlü zirvenin üzerinden bir geçmesini de değerlendiren Şahinoğlu, "Bu yıl içinde sadece çalışma grubu kurulması maddesi uygulandı. Alt gruplar hakkında bilgi yok ve 1 Mart’a kadar herhangi bir belge hazırlanmadı. Moskova, 11 Ocak açıklamasının uygulanmasını hızlandırması için Erivan’a baskı yapmıyor. Bir yıl sonra Paşinyan, Kazakistan ile Rusya’ya asker gönderdikten sonra Kremlin’in egemenliğini tamamen kabul etti. Bu nedenle, Kremlin’in Paşinyan’ya iletişim açması için baskı yapması beklenmiyor" ifadelerine yer verdi.

KGAÖ’nün Kazakistan’a müdahalesi cesaret verdi

Paşinyan’ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Olağanüstü toplantısında "Kazakistan’da olduğu gibi 44 günlük savaş sırasında yurtdışından teröristler getirildi. Dağlık Karabağ’da. Uluslararası teröristlerle karşı karşıya kaldık" ifadesini kullandığını vurgulayan Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Paşinyan bunu yaparken, Azerbaycan’ı Rusya’ya ve dostlarına hedef gösterdi. Anlaşılan Kazakistan’daki olaylar ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün müdahalesi Erivan’ı cesaretlendirdi. Paşinyan’ın ’Kazakistan ile Azerbaycan arasında paralellikler kurarken’ Ermeni internet sitelerinde Azerbaycan ordusunun Karabağ’da sivillere ateş açtığını iddia ederek yanlış bilgiler yayması tesadüf değil. Yanlış bilgilendirmenin amacı açıktır. Ermenistan hükümeti, Kazakistan’daki ’hizmetleri’ karşılığında Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün ’acılarını’ paylaşmalarını istiyor."

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