Ermenistan basınından skandal Serdar Ortaç paylaşımı
ERMENİSTAN KAMU RADYOSU’NUN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN BİR HABERDE, ÜNLÜ ŞARKICI SERDAR ORTAÇ, AZERBAYCAN ORDUSUNDAN ÖLDÜRÜLEN ASKERLER İÇİNDE GÖSTERİLDİ
Ermenistan Kamu Radyosu’nun internet sitesinde yayımlanan bir haberde, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Azerbaycan ordusundan öldürülen askerler içinde göstererek skandala neden oldu.
Ermenistan Kamu Radyosu’nun internet sitesinde yayınlanan haberde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı” ve ’’Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’’ başlıklı haberde şarkıcı Serdar Ortaç’ın bedelli olarak askerlik yaptığı fotoğrafları kullandı. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında çaresiz kalan Ermenistan, algı oluşturmak için resmi kurumları ve yetkilileri aracılığıyla alay konusu olan paylaşımlar yapıyor. Ermenistan Kamu Radyosu’nun daha önce de Serdar Ortaç’ın başka bir fotoğrafını ’’Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’’ başlıklı yayımlanan bir haberde kullanmıştı.
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