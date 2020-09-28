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Ermeni topçu birlikleri Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu
AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI, ERMENİ TOPÇU BİRLİKLERİNİN VURULDUĞUNU AÇIKLADI.
Genel 28.09.2020, 15:36
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni topçu birliklerinin vurulduğunu açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermeni topçu birliklerinin Ağdere istikametinde nokta atışıyla vurulduğu ve Ermenilerin ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı belirtildi.
Yetkililer saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
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