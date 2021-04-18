banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
Kripto paralarda sert düşüş!
Kripto paralarda sert düşüş!

Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan’a tepki

Azerbaycan ile 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında büyük hezimete uğrayan Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ölen Ermeni bir askerin mezarına çiçek bırakmak isterken ailenin tepkisi ile karşılaştı.

Genel 18.04.2021, 17:18
1
Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan’a tepki

Azerbaycan ile 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında büyük hezimete uğrayan Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ölen Ermeni bir askerin mezarına çiçek bırakmak isterken ailenin tepkisi ile karşılaştı.

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan Azerbaycan’a saldırmasıyla başlayan savaşta yenilginin faturasının kesildiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a tepkiler sürüyor. Ermenistan’ın Vayots Dzor bölgesini ziyaret eden Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki savaşta ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak istedi. Mezarın başında bekleyen Ermeni askerin yakını ise Paşinyan’ın karşısında durarak, "Bu benim kardeşimin mezarı. Buna hakkım var ve size izin vermiyorum. Gidin. Hiçbir yetkili, kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı, aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler" ifadelerini kullandı. Paşinyan, aileden gelen tepki üzerine Ermeni askerin mezarının başından ayrıldı.

banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu