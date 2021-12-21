Erkekler için yılbaşı hediye seçenekleri Abdullah Kiğılı’da

İSTANBUL (AA) - Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, yaklaşan yılbaşı öncesi erkekler için çeşitli hediye alternatifleri sunuyor.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, erkek giyim modasının öne çıkan markalarından Abdullah Kiğılı, hediye seçenekleriyle yılbaşı alışveriş fırsatına imkan tanıyor.

Ürün gamını zengin bir şekilde yansıtan Abdullah Kiğılı, takım elbiselerden gömleklere, ceketlerden montlara, pantolonlardan aksesuarlara kadar yüzlerce ürüne ulaşma imkanı sağlıyor.

Yılbaşı hediyesini vakit kaybetmeden almak isteyenler için kullanıcısına "abdullahkigili.com" ile alternatif sunan Abdullah Kiğılı, ücretsiz kargo seçeneği ve kolay değiştirme imkanı da tanıyor.

Abdullah Kiğılı mağazalarında bulunan tüm ürünler "abdullahkigili.com" adresinden de satışa sunuluyor. Tüm modelleri bir arada incelemek ve görmek isteyen müşteriler, "Akıllı Alışveriş" uygulaması üzerinden 7/24 alışveriş yapabiliyor. "abdullahkigili.com" adresinden alınan ürünler, 24 saat içerisinde adrese teslim ediliyor ve kargo ücreti de alınmıyor.