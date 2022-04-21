Erkek Hemşire Muhammet Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Sultangazi Kent Ormanı’nda cesedi bulunan erkek hemşire Muhammed Aslan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Muhammed Aslan geçtiğimiz Cuma günü kaybolmuştu. 6 gündür kendisinden haber alınmayan erkek hemşire Muhammet Aslan’ı bulmak için ekipler harekete geçmiş, arama çalışmalarının ardından Muhammet Aslan’ın cesedi dün Sultangazi Kent Ormanı’nda bulunmuştu. Muhammed Aslan için bugün öğle namazı sonrası Sultangazi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazı sonrası Muhammet Aslan’ın tabutu omuzlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Aslan’ın cenazesi daha sonra aile kabristanlığına defnedildi.