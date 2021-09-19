Erinç Sağkan yeniden Ankara Barosu Başkanı seçildi

Ankara Barosu 66. Olağan Genel Kurulu Başkanlık Seçimlerinde yarışan Erinç Sağkan en yakın takipçisine 4794 oy fark atarak yeniden başkan seçildi.

Ankara Barosu 66. Olağan Genel Kurulu Bilkent Odeon Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Ankara Barosu mevcut başkanı olarak girdiği seçimde en yakın takipçisine 4794 oy fark atan Erinç Sağkan yeniden başkanlığa seçildi. Seçimlerde başkanlık için yarışan, Avukat Hakları Grubu adayı Nazlı Didem Moğulkoç 1572, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adayı İlke Işık 1284, Mesleğe Vefa Grubu adayı Sezgin Özkan 2175, Doğrudan Demokrasi Hareketi adayı Nihat Karslı 164 oy aldı.