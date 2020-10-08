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Erik ağacı Ekim ayında çiçek açtı

NEVŞEHİR’İN GÜLŞEHİR İLÇESİ KARACAŞAR MAHALLESİNDE BİR BAHÇEDE BULUNAN ERİK AĞACININ SONBAHARDA ÇİÇEK AÇMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI.

Genel 08.10.2020, 14:00
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Erik ağacı Ekim ayında çiçek açtı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde bir bahçede bulunan erik ağacının sonbaharda çiçek açması dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesinde bir bahçede bulunan erik ağacı meyve vermesinin ardından Ekim ayında yeniden çiçek açtı.

Erik ağacının erik vermesinin ardından Ekim ayında yeniden çiçek açmasını gören vatandaşlar erik ağacının bu ayda çiçek açması şaşkınlığa neden olurken vatandaşlar ağaçtan bol bol fotoğraf çekti.

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