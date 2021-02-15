Ergene Belediyesinden kar mesaisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından yoğun kar uyarısı verilen illerin başında yer alan Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Meteorolojik uyarıların ardından 24 saat esasıyla görev yapacak şekilde karla mücadele ekipleri oluşturan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Geniş bir coğrafyaya sahip olan Ergene ilçesinde merkezi mahalleler dışında kırsal mahallerde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için hummalı bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışması başlatan ekipler çalışmalarını kar yağışına karşın gece boyu devam ettirdi.

Tuzlama robotları, iş makineleri, greyder ve kepçeler, küreme araçları ve kamyonlarla kar temizleme çalışması yapan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen ve ekiplere kolaylıklar dileyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “İlçemizde önceki gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından kaynaklanabilecek olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan karla mücadele ekiplerimi adeta teyakkuza geçtiler ve kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ediyorlar. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor” dedi.

Ekiplerin karla mücadelesine aralıksız olarak devam edeceğinin altını çizen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların Ergene Belediyesi’nin 444 59 43 numaralı çağrı merkezine ulaşarak durumu aktarabileceklerini kaydetti.