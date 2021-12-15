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Eren Kış-8 Operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Genel 15.12.2021, 14:27
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; jandarma komando ve JÖH birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.