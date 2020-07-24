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Erdoğan ve Bahçeli Fatih Sultan Mehmet türbesinde
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "86 YILLIK SÜRECİ CUMHUR İTTİFAKI OLARAK GAYRETLERİMİZLE, YARGININ HAKİKATİ GÖRMESİYLE SONA ERDİRDİK. ARTIK BURASI ASLINA DÖNDÜ. CAMİYDİ TEKRAR CAMİ OLDU. İLANİHAYE İNŞALLAH CAMİ OLARAK TÜM İNANANLARA HİZMETE DEVAM EDER. BUNUN YANINDA DA TÜM İNSANLIĞIN BİR KÜLTÜR MİRASI OLARAK DA HER DİNDEN İNSANLARIN GELİP GEZEBİLECEĞİ BİR YER. ŞİMDİ DE İŞİN GERÇEK SAHİBİ FATİH SULTAN MEHMET HAN'IN KABRİNİ BİR ZİYARET EDELİM İSTEDİK" İFADELERİNİ KULLANDI.
Genel 24.07.2020, 15:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayasofya açılışının ardından Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "86 yıllık süreci cumhur ittifakı olarak gayretlerimizle, yargının hakikati görmesiyle sona erdirdik. Artık burası aslına döndü. Camiydi tekrar cami oldu. İlanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer. Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrini bir ziyaret edelim istedik" ifadelerini kullandı.
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