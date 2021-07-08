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Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır’a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Diyarbakır’a geliyor. Terör örgütünün yakıp yıktığı Kurşunlu Camii’nde Cuma namazı kılması beklenen Erdoğan için hummalı temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Genel 08.07.2021, 12:59
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır’a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Diyarbakır’a geliyor. Terör örgütünün yakıp yıktığı Kurşunlu Camii’nde Cuma namazı kılması beklenen Erdoğan için hummalı temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019’da ziyaret etmişti. Erdoğan, 9 Temmuz Cuma günü yarın, 2.5 yıllık aranın ardından Diyarbakır’a gelerek vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kurşunlu Camide Cuma namazı kılacak

Günü birlik gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Sur olayları zamanında terör örgütü PKK tarafından yakılıp yıkılan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii’nde cuma namazını Diyarbakırlı vatandaşlarla birlikte kılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelmesine bir gün kala cami çevresinde Sur İlçe Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı.

Annelere ziyaret

HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır Annelerini ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha sonra toplu açılış töreninde halka hitap edeceği bekleniyor.
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