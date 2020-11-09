Erdemli’den depremzedelere 1 kamyon dolusu yardım

Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye vatandaş işbirliği ile İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan bir kamyon dolusu battaniye ve gıda malzemesi yola çıktı.

İzmir’deki depremzedelere yardımcı olmak, depremin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak üzere kısa bir süre önce Erdemli Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Erdemlili vatandaşlar büyük destek verdi. Depremzedelerin ihtiyaçları gözetilerek Limon Çiçeği Sosyal Markette toplanan battaniye ve gıda malzemeleri kamyona yüklenerek İzmir’e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Ülkemizin neresinde bir sıkıntı yaşanıyor ise Erdemli Belediyesi ve Erdemlililer bu sıkıntıları gidermek adına yardıma koşuyor. Tıpkı Elazığ depreminde olduğu gibi İzmir için de vatandaşlarımız seferber oldu" dedi.

"Vatandaşlarımızın emaneti İzmir’e ulaşacak"

AFAD ile görüşme neticesinde kampanya kapsamında battaniye ve gıda malzemeleri hazırlandığını ifade eden Tollu, "Ne ihtiyaç varsa burada vatandaşlarımızın yardımı ile birlikte toparladık. Şu anda İzmir’e gönderiyoruz. Zaten bizim insanımızın özellikle Erdemlimizin dayanışma ruhu hat safhada. Bırakın bizim coğrafi sınırlarımızı yurt dışında bile ne kadar soydaşımız var ise onlar sıkıntıda olduğunda, onların yardımına koşan bir kentte yaşıyoruz. Ben yardımını esirgemeyen dayanışma ruhunun en güzel örneğini gösteren bu kentte yaşayan tüm insanlarımıza, kadirşinas Erdemli halkına binlerce kere teşekkür ediyorum. Onların emaneti inşallah İzmir’de kardeşlerimize ulaşacak" diye konuştu.