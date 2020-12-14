Erdemli’de fırtına balıkçı teknelerini batırdı

Mersin’in Erdemli ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, balıkçı barınağındaki 5 tekne fırtınadan dolayı alabora oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptığı Mersin’de, dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, kent merkezinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, Erdemli ilçesinde ise fırtına etkili oldu. Saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan fırtına dolayısıyla balıkçı barınağındaki 5 tekne alabora oldu. Batan teknelerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Sağanak yağışın da etkili olduğu ilçede, yer yer taşkınlar yaşandı. İlçenin yüksek kesimlerinde ise dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağış ve fırtınanın yol açtığı olumsuzların giderilmesi için ilgili kurumlar ilçe genelinde çalışma başlattı.