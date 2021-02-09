Erdem, havyan dostu Pehlivan’ı unutmadı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden hayvan dostu Cemil Cevdet Pehlivan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sokak hayvanları ile ilgili gönüllülerle birlikte çalışmalar da yapan Nilüfer Belediyesi, Barış Mahallesinde her gün sokak hayvanlarını besleyen ve geçtiğimiz günlerde sahipsiz hayvanlarına mama verirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cemil Cevdet Pehlivan’ı unutmadı.

Yaşadığı bölgede hayvansever kimliğiyle sembol olan Pehlivan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ve Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker’in de hazır bulunduğu ziyarette, üzüntülerini dile getirdi.

Cemil Cevdet Pehlivan’ın eşi Mesrure Pehlivan, kızı Derya Şen ve damadı Mutlu Şen’e başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erdem, Barış Mahallesi’nde sahipsiz kediler için oluşturulan Havuzlu Konak Kedi Evi’nin adını değiştirerek Cemil Cevdet Pehlivan’ın adını burada yaşatmak istediklerini söyledi.

Bu ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Mesrure Pehlivan ise, “O 20 yıldır kendisini hayvanlara adadı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlar onun en iyi arkadaşlarıydı. Kendi evlâtları gibi davranırdı. Onları doyurur, hasta olanlar için elinden geleni yapardı. Onun bu davranışı herkese örnek olmalı” diye konuştu.