Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, hafta sonu kayak severlerin akınına uğradı.

İç Anadolu’nun en yüksek dağı ve Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde hafta sonu tatilinde yoğunluk yaşandı. Tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soğuk havaya aldırış etmeden, Erciyes’te kayak yapmanın tadını çıkarttı. Kayseri’de yaşadıkları için Erciyes’e günübirlik olarak da geldiklerini söyleyen Ziya Soybahçeci, “Erciyes’e hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Buraya gelenler genelde otellerde kalıyor ama biz Kayseri’de yaşadığımız için günübirlik bir şekilde geliyoruz. Piknik yapmak için geliyoruz. Genel olarak Erciyes’i o şekilde değerlendiriyoruz. Erciyes Kayseri’nin bir değeridir. İnsanlar buralara uzaklardan geliyorlar. Erciyes bence hak ettiği yerde bulunuyor. Daha da iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Erciyes’e hafta sonunu değerlendirmek için Ankara’dan gelen Cenk Yalçın da, “Sömestr tatili olduğu için biraz kalabalık ama karı olsun, havası olsun gayet güzel. Herkesi Erciyes’e bekleriz. Erciyes’e yakın olanların gelmesini tavsiye ederim. Karın, kışın keyfini gayet güzel şekilde çıkartacakları bir yer” ifadelerini kullandı.

8 yıldır kayak yapan ve Erciyes’e şehir dışından gelen üniversite öğrencisi İrem Demir ise, “Bugün Erciyes’e board denemek için geldik. Sonra boardda kalkamadığım için kayağa dönüş yaptım. Şimdi kayakla biraz kayacağım. Erciyes güzel hava güzel başlamıştı. Biraz kar yağdı ama güzel. Sis olmadığı sürece kayılır. Kültür olarak burası çok güzel. Oynayanlar da var, kayanlar da var. Bence Erciyes tam bir Türkiye ve zirveye de yaya olarak çıkılabiliyor fotoğraf ya da video çekebilmek için. Pazar günü olduğu için bugün biraz kalabalık” diye konuştu.