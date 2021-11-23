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Erciyes ve Hasan Dağı Türkiye’nin aktif iki yanardağı

Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir; Erciyes ve Hasan Dağı’nın Türkiye’nin aktif iki yanardağı olduğunu belirterek, düşük ihtimal olmasına rağmen herhangi bir depremle patlayabileceğini söyledi. Özdemir ayrıca, Kayseri’nin 7 şiddetinde deprem üretebilecek bir fay hattı üzerinde bulunduğunu, insanların tedbirli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Genel 23.11.2021, 10:08 23.11.2021, 11:08
Erciyes ve Hasan Dağı Türkiye’nin aktif iki yanardağı

Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir; Erciyes ve Hasan Dağı’nın Türkiye’nin aktif iki yanardağı olduğunu belirterek, düşük ihtimal olmasına rağmen herhangi bir depremle patlayabileceğini söyledi. Özdemir ayrıca, Kayseri’nin 7 şiddetinde deprem üretebilecek bir fay hattı üzerinde bulunduğunu, insanların tedbirli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Türkiye’de son günlerde meydana gelen depremlerin ardından Aksaray’daki Hasan Dağı’nda volkanik hareketlenmenin olduğu gündeme gelmişti. Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; yanardağın düşük bir ihtimal de olsa patlama ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Türkiye’de iki aktif yanardağ bulunduğunu ve bunların Erciyes ile Hasan Dağı olduğunu belirten Özdemir, "Hasan Dağı Erciyes gibi aktif bir volkan. Uzun süredir Hasan Dağı’nda gaz çıkışı vardı. Son patladığından beri gaz çıkışı devam ediyordu ama son depremlerden sonra Hasan Dağı’nda gaz çıkışı ve sıcaklık artışı gözlemlendi. Volkan’ın daha aktif olabilmesi için çok yüksek büyüklükte bir depremle bacasının açılması gerekir. Buna bağlı birçok layın birleşmesiyle aktif hale geçmesi gerekir. Şu anda Hasan Dağı ve Erciyes’in aktif olması için şartların değişmesi gerekiyor. Erciyes ve Hasan Dağı’nın patlama riski bana göre düşük. Gaz çıkışı olabilir ama iki yanardağın en son patlama aralıklar 6 bin ile 10 bin yıl arası. Onun için yeniden patlama ihtimali çok düşük. Ama herhangi bir depremle bacalarının yeniden açılmasıyla ve basıncın açılmasıyla yeniden patlayabilir. İtalya’daki gibi büyük patlama değil de küçük lav akıntıları şeklinde olabilir" şeklinde konuştu.

Erciyes ve Hasan Dağı Türkiye'nin aktif iki yanardağı! Kayseri için korkutan uyarı

"Üzerinde bulunduğumuz fay hattı 7 şiddetinde deprem üretebilir"

Kayseri’nin de deprem konusunda riskli bölge olduğunu, üzerinde bulunduğu fay hattının 7 şiddetine kadar deprem üretebileceğinin altını çizen Özdemir; "Tüm Türkiye deprem bölgesi. Hemen hemen Türkiye’de riskli olmayan deprem bölgesi çok az. Kayseri de riskli bölgelerden biri, 7 şiddetine kadar deprem üretebilecek bir fay üzerindeyiz. Deprem olur ya da olmaz, kesin bir şey yok. Deprem olacak gelecekte. Ama bunun için ne yapmamız gerekiyor? Sonuçta deprem insanı öldürmüyor, binalar öldürüyor" dedi.

Özellikle çocukların ilkokul çağından itibaren deprem konusunda eğitilmesi gerektiğinin de altını çizen Mustafa Umut Özdemir; "Bina seçerken depremselliğini araştırmalıyız. Özellikle sağlam olmadığını düşündüğümüz bir binada isek deprem durumunda ne yapacağımızı, deprem sonrasında dışarıda nasıl bir yaşam sürdürebileceğimize dair tedbirleri almamız gerekiyor. Kendimize her odada cama yakın korunaklı bölge belirlemeliyiz. Deprem olduğunda telefon şebekeleri gideceği için her aile bir buluşma noktası belirlemeli, deprem çantası hazırlanmalı. Bence en önemli şey eğitim. Eğitimde çocuklar verdiğimiz bir bilgiyi asla unutmuyor. O yüzden özellikle çocuklara ilkokuldan başlayarak depremde ne yapılması gerektiği öğretilerek bilgi birikimi sağlarsak gelecekte binaların daha sağlam olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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