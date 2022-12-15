Erciyes beyaza büründü, muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Erciyes Dağı, yağan karla beraber tamamen beyaza büründü.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan ve sezonlarda milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Erciyes Dağı, yağan karla beraber beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde de etkili olan kar yağışıyla beraber, ekiplerde yolları açmak için çalışmalara başladı.

Dron ile görüntülenen Erciyes’te muhteşem görüntülerde ortaya çıktı.