Erbil’e yatırım daveti

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi’ni ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, kuruluşa üye şirketleri Erbil’e yatırım yapmaya davet etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf ve danışmanları, SANKON Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari, ithalat, ihracat, kültürel ve siyasal ilişkilerin önemine vurgu yapan Maruf, ayrıca SANKON kuruluşuna üye şirketleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e yatırım yapmaya davet etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, “Türk şirketleri olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yönetilen Kuzey Irak’a yatırımlar yapmaya, ticaret yapmaya hazırız. Türk şirketleri olarak en kısa zamanda heyet halinde Erbil’e ziyaret gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.